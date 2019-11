Bloomberg doet officieel gooi naar presidentschap: “Trump is bedreiging voor ons land”

Voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg stapt in de race voor het Witte Huis. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. De 77-jarige Bloomberg noemde de Republikeinse president Donald Trump “een existentiële bedreiging voor de VS en haar waarden”.

De Amerikaanse miljardair had vorige week bij de federale verkiezingscommissie de documenten ingediend die vereist zijn voor een kandidatuur bij de komende presidentsverkiezingen.

Bloomberg deed, net als vier jaar geleden, erg geheimzinnig over een mogelijke kandidatuur voor de presidentsverkiezingen. Toen besliste hij uiteindelijk om niet als onafhankelijk kandidaat deel te nemen. Nu wil hij dus de Democratische nominatie in de wacht te slepen. “Ik doe een gooi naar het presidentschap om Trump te verslaan en de Verenigde Staten opnieuw op te bouwen. We kunnen ons geen vier extra jaren van Trumps roekeloze en onethische acties veroorloven”, klonk het in een persbericht. “Als hij nog een termijn binnenhaalt, kunnen we misschien niet meer herstellen van de schade.”

Toen waren ze nog met 18

Hij voegt zich bij de zeventien andere Democratische kandidaten. Aan geld heeft hij alvast geen gebrek. Bloomberg is een miljardair. Hij zal naar eigen zeggen geen geld aannemen van donoren en zelf zijn campagne financieren. Zo gaat hij onder meer 20 miljoen dollar van zijn eigen geld investeren in tv-advertenties.

Bloomberg was van 2002 tot 2013 burgemeester van New York. “Echt populair is hij nooit geweest, maar in New York was hij wel graag gezien, al is de ongelijkheid onder zijn bewind wel fors toegenome”, stelt VRT-analist Björn Soenens.