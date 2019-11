Biopic over Michael Jackson in de maak

Ze schieten als paddestoelen uit de grond: de biopics over wereldartiesten. Ook Michael Jackson valt die eer nu te beurt; Graham King, producer van de ‘Bohemian Rhapsody’-film over Queen, zal het levensverhaal van The King Of Pop verfilmen.

Het filmscript over het leven van Michael Jackson zal worden gepend door John Logan, een vertrouweling van regisseur Martin Scorsese die ook aan enkele James Bond-films heeft meegewerkt (‘Skyfall’ en ‘Spectre’). Producer Graham King, die met ‘Bohemian Rhapsody’ 900 miljoen dollar verzamelde aan de wereldwijde box office, hoopt met deze biopic nu wél het miljard te halen. Onlangs kondigde de man trouwens ook nog een biopic over de popgroep Bee Gees aan.

Volgens entertainmentblad The Hollywood Reporter zal de biopic het volledige levensverhaal van Jackson behelzen, van zijn kindertijd en jeugd over zijn ontluikende carrière en problemen met het gerecht tot zijn plotse dood in 2009.

Kindermisbruik

De organisatie die waakt over het nalatenschap van MJ heeft zijn zegen gegeven voor de film. Dat betekent echter niet dat de geruchten over kindermisbruik niet aan bod zullen komen: ook die krijgen een plaats in de film.

Volgende zomer verschijnt overigens een Broadway-musical over The King of Pop, hoewel zijn naam iet of wat bezoedeld is geraakt sinds de getuigenissen over kindermisbruik in de ophefmakende HBO-documentaire ‘Leaving Neverland’. De serie ‘The Simpsons’ heeft onlangs nog een aflevering over Michael Jackson uit roulatie gehaald.