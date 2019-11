World Athletics Awards – Dalilah Muhammad en Eliud Kipchoge zijn Wereldatleten van het Jaar

De Amerikaanse Dalilah Muhammad en de Keniaan Eliud Kipchoge zijn zaterdag in Monaco verkozen tot Wereldatleten van het Jaar. Muhammad won de wereldtitel op de 400 meter horden in 52.16, een wereldrecord. Eliud Kipchoge dook in oktober in Wenen als eerste man ooit onder de twee uur op de marathon, zij het in lichtjes gemanipuleerde omstandigheden. Kipchoge volgt op de erelijst zichzelf op, Muhammad is de opvolgster van hink-stap-springster Catherine Ibargüen. Het jaar voordien, in 2017, schoot Nafi Thiam als eerste Belgische de hoofdvogel af. De Oekraïense hoogspingster Yaroslava Mahuchikh, die zilver won op het WK in Doha, werd Rising Star van 2019. Bij de mannen viel die eer de Ethiopiër Selemon Barega te beurt, die in Doha eveneens zilver won, maar dan op de 5.000 meter.

De helft van de stemmen werden toegekend door bestuurders van World Athletics (WA), de nieuwe naam van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). Atleten, trainers en journalisten hebben samen 25 procent van de stemmen, de laatste 25 procent was voor het grote publiek via een online-voting.

bron: Belga