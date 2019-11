Weerbericht – Na de ochtend wordt het vrijwel overal droog en zacht

Het weekend begint overwegend zwaarbewolkt, met in het westen aanvankelijk nog wat regen. Later wordt het vrijwel overal droog, met vanaf het oosten geleidelijk meer en bredere opklaringen. In het uiterste westen is dat pas ’s avonds. Het wordt vrij zacht voor de tijd van het jaar, met maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot 10 of 11 graden in het centrum, en mogelijk 13 graden in de Voerstreek, meldt het KMI. Zaterdagavond en -nacht blijft het droog en wordt het licht of gedeeltelijk bewolkt, met meestal hoge- en middelhoge wolkenvelden. Het koelt sterk af met minima tussen -1 en 5 graden. Op sommige plaatsen is er dus kans op vorming van nevel.

Zondag is er eerst kans op enkele lokale mistbanken. Overdag is het droog, zonnig en zacht. In de loop van de namiddag en avond neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. De maxima liggen tussen 9 en 12 graden.

Volgende week serveren de weergoden wisselvallig weer, met regen en buien maar nog altijd vrij zacht. Vrijdag wordt het tijdelijk droger, met nog een kans op een enkele bui. Het wordt die dag ook frisser, met maxima tussen 4 en 8 graden.

bron: Belga