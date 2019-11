WB bobslee – Loes Hubrecht en Dora De Haseleer worden tiende bij eerste manche in Lillehammer

Loes Hubrecht en Dora de Haseleer zijn zaterdag in hun tweemansbob tiende geworden bij de eerste wereldbeker bobsleeën van het seizoen in het Noorse Lillehammer. Voor de 19-jarige De Haseleer was het de allereerste wereldbeker uit haar carrière. Het Belgische duo klokte na twee afdalingen 1:50.84, de tiende tijd op dertien ploegen, en was zo 3.19 trager dan de Roemeense winnaressen Andreea Grecu en Ioana Gheorghe. De tweede plaats ging in 1:47.96 naar de Françaises Margot Boch en Carla Senechal.

De tweede manche van de wereldbeker volgt op 6 december in het Duitse Altenberg.

bron: Belga