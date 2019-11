Vlaams Belang distancieert zich van extreemrechtse groep

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken en Kamerlid Dries Van Langenhove distaniëren zich vandaag van de extreemrechtse groep Right Wing Resistance en de man die op een foto de Hitlergroet brengt in het Fort van Breendonk. “Zelfde groepje idioten waar het Vlaams Belang zich in het verleden (Mars op Brussel) al meermaals heeft van gedistancieerd”, zegt Van Grieken op Twitter. Hij verwijst naar een webartikel waarin hij zich op voorhand distantieerde van de extreemrechtse Mars op Brussel in september. Bij die mars zou er sprake geweest zijn van (banden met) de extremistische groep Bloed Bodem Eer en Trouw. Ook de naam van Right Wing Resistance dook toen op in de krant.

Ook Dries Van Langenhove laat de zaak niet ongemoeid op de microblogsite. De volksvertegenwoordiger ontwaart in de eerste plaats wel een “zoveelste beschadingsoperatie” in de media, nu zijn naam ook aangehaald wordt in de artikels die de Hitlergroet aan licht brachten.

“Ondanks het feit dat ik deze mensen niet ken en ze geen lid zijn van Vlaams Belang of Schild en Vrienden, wordt mijn naam maar liefst vier keer vernoemd in het artikel.” Hij neemt het niet dat geen reactie werd gevraagd.

Anderzijds publiceerde De website van De Morgen wel een foto waarop Van Langenhove tijdens een partijcongres poseert de met de man die de Hitlergroet gebracht zou hebben. Volgens De Morgen en de VRT is de man, G.V., afkomstig uit een Vlaams Belangfamilie, maar hij zou zelf geen mandaat hebben bij de partij. Hij zou wel regelmatig te zien zijn op evenementen van de partij, wat alleszins ook blijkt uit de foto’s.

Van Langenhove post tot slot via Twitter een veroordeling van de hele zaak. “En laat mij hierin zeer duidelijk zijn: Zulk gedrag is moreel verwerpelijk. Je moet al heel erg gestoord zijn om zulke dingen te doen, maar je moet nog veel gestoorder zijn om er dan nog foto’s van te nemen en die openbaar op Facebook te delen”, klinkt het. Maar daarbij maakt hij weliswaar opnieuw een brugje naar de media: “Dit is zo moeilijk te vatten dat een mens bijna zou gaan denken dat staatsveiligheid of de media deze idioten heeft betaald om de rechterzijde te beschadigen. Een tactiek die vaak wordt toegepast. Verdacht.”

bron: Belga