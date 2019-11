Vandoorne valt net naast podium in tweede Grote Prijs

Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz EQ) is vandaag vierde geworden in de tweede Grote Prijs Formule E, het kampioenschap voor elektrische wagens. De als elfde gestarte Kortrijkzaan moest na een inhaalrace op het circuit van Diriyah in Saoedi-Arabië enkel de Britse winnaar Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport), de Duitser Maximilian Günther (BMW i Andretti Motorsport) en de Braziliaan Lucas Di Grassi (Audi Sport ABT Schaeffler) voorlaten. Jérôme D’Ambrosio (Mahindra Racing) kon zijn goede prestaties in de kwalificaties (vijfde) niet verzilveren. Wegens mechanische problemen kreeg hij op de startgrid geen beweging in zijn bolide.

De Brit Sam Bird, die gisteren – eveneens in Diriyah – met zijn Audi e-tron de eerste zege van het seizoen pakte, haalde wegens een botsing het einde van de race niet.

Het Formule E-kampioenschap voor elektrische wagens is toe aan de zesde editie. In de openingsmanche werd Vandoorne gisteren derde, D’Ambrosio finishte als negende.

In de stand is Vandoorne tweede met 27 punten. Hij telt acht punten minder dan Sims, die voor het eerste zegevierde in de Formule E. Bird is derde met 26 punten. D’Ambrosio staat op de twaalfde plaats met twee punten.

Op 18 januari staat de derde ePrix op het programma in de Chileense hoofdstad Santiago.

