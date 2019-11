Twee 15-jarige jongens opgepakt voor beschieten van treinen in Nederland

De Nederlandse politie heeft twee jongens van 15 met balletjespistolen met metalen ballen gearresteerd. Ze worden verdacht van het beschieten van twee treinen op het traject tussen Tilburg en Breda. Ze zijn opgepakt op aanwijzing van een getuige.

In de twee treinen zijn geen gewonden gevallen. Een van de voertuigen werd in Breda stilgezet. Van deze trein zijn vijf ruiten gesneuveld. Op het station van Eindhoven reed een trein binnen met één kapotte ruit.

NS-topman Roger van Boxtel reageerde op Twitter op de incidenten. “Mensen die conducteurs of hulpverleners neerslaan, mensen die treinen beschieten… Daders opsporen en fors straffen: dit moet stoppen!!”, aldus Van Boxtel.

De twee treinen met de kapotte ruiten apart zijn gezet. Rechercheurs van de dienst Forensische Opsporing gaan de treinen zaterdag onderzoeken om te achterhalen wat precies is gebeurd.

Bron: Belga