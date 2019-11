Tim Merlier hoopte op sprint tegen Van der Poel: “Maar ben ook tevreden met tweede stek”

Heel even leek het erop dat Tim Merlier in een sprint met Mathieu van der Poel zou mogen strijden voor de zege in Wachtebeke. Tot de Nederlander net over halfcross even het gaspedaal indrukte en Merlier en de rest helemaal op achterstand zette. Merlier kon in de strijd voor de dichtste ereplaats wel Quinten Hermans afhouden. “Toen we het parcours verkenden, zei ik tegen mijn teamgenoot Gianni Vermeersch al dat de aankomststrook wel heel mooi was. Echt een sprintje waard”, stak Merlier na de finish al lachend van wal. “Zover is het echter niet gekomen. Mathieu van der Poel ging over halfcross versnellen, daarna maakte ik een foutje waardoor de kloof meteen tien seconden werd. En dan weet je het wel.”

De laatste tijd gaat het zeker crescendo met de resultaten van Tim Merlier. “En daar ben ik heel blij mee”, vervolgde hij. “Ik sukkelde vorig jaar rond deze tijd met de gezondheid. Vandaag had ik trouwens ook geluk. Tijdens de verkenning ging ik overkop. Met wat tegenslag lag ik hier wat verderop in het ziekenhuis in plaats van tweede te worden. Net na de start maakte ik ook een hachelijk moment mee. Mijn ketting schoot eraf waardoor ik een zwieper maakte en ei zo na ten val kwam. Nadien kon ik me naar voren knokken. Ik wist dat ik als sprinter de laatste ronde op kop moest zitten. Dat deed ik ook, maar plots werd de koof tussen Quinten Hermans en mezelf iets groter. Ik kon zo tweede worden na Mathieu van der Poel en dat is toch wel een prestatie.”

bron: Belga