Sp.a vraagt nieuwe commissie bestrijding gewelddadige radicalisering

Oppositiepartij sp.a vraagt aan Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans om de commissie ter bestrijding van gewelddadige radicalisering opnieuw samen te stellen. De partij doet dat na de brand in het asielcentrum van Bilzen en de berichten over een lid van een extreemrechtse groepering die de nazi-groet heeft uitgebracht in het fort van Breendonk. “De brand in Bilzen, de onthulling over het lidmaatschap van een aantal Belgen van het neo-nazistische Neomarch en het feit dat er deze zomer een nazi-groet werd gebracht in Breendonk lijken mij allemaal duidelijke indicaties van een toenemende radicalisering in onze samenleving. In een aantal gevallen gaat het bovendien om strafbare feiten”, zegt sp.a-parlementslid Hannelore Goeman.

Als het van de sp.a-politica afhangt, moet de ad hoc commissie ter bestrijding van gewelddadige radicalisering in het Vlaams Parlement opnieuw worden samengesteld. Die ad hoc-commissie heeft zich vorige legislatuur over het probleem van de radicalisering gebogen. Goeman vraagt nu aan parlementsvoorzitter Homans om de commissie opnieuw samen te stellen.

bron: Belga