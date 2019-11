Regen vertrekt op weekend

In het westen is er deze namiddag plaatselijk nog kans op wat lichte regen, maar nadien wordt het overal droog. Ook morgen zou het droog blijven, met maxima iets boven de 10 graden. Dat meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Deze namiddag zijn er dus eerst nog vrij veel hoge­ en middelhoge wolkenvelden met in het westen plaatselijk nog kans op wat lichte regen. Later wordt het overal droog met vooral in het oosten en het noorden van het land geleidelijk opklaringen. De maxima schommelen rond 7 of 8 graden op de Ardense toppen en tussen 9 en 11 graden elders, bij een zwakke of matige oosten­ tot zuidoostenwind.

Deze avond en nacht wordt het tijdelijk lichtbewolkt. Het koelt sterk af met minima tussen ­1 en 5 graden. Op sommige plaatsen, vooral in het uiterste noorden, kunnen er nevel of mistbanken ontstaan.

Morgenochtend verwacht het KMI lage wolkenvelden in het westen van het land en in de namiddag geleidelijk ook in het oosten. Op de Ardense hoogten en het noordoosten van het land kan het tot het einde van de dag zonnig blijven. De maxima liggen tussen 9 en 12 graden.

Komende week wordt eerder wisselvallig weer verwacht, met ook regen en buien. Het blijft wel vrij zacht, met maxima die rond 11 à 12 graden blijven liggen.

bron: Belga