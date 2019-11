Proximus League – Lommel en Union blijven op een doelpuntenloos gelijkspel steken

SK Lommel en Union zijn er zaterdag niet in geslaagd te scoren tijdens hun onderlinge ontmoeting aan de Gestelsedijk op de tweede speeldag van de tweede periode in de Proximus League. Door het 0-0 gelijkspel komen beide teams voorlopig samen aan kop in 1B met 4/6. Beerschot kan later op de avond (om 20u30) wel nog alleen aan de leiding komen, bij winst tegen Lokeren en ex-coach Stijn Vreven. Vrijdag opende OH Leuven, winnaar van de eerste periode, de tweede speeldag met een 1-2 zege bij Westerlo. De Leuvenaars gingen op de openingsspeeldag nog met de billen bloot, thuis tegen Beerschot (0-3). Zondag (om 16u) sluiten Virton en Roeselare de speelronde af.

bron: Belga