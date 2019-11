Parket start opsporingsonderzoek na Hitlergroet in fort van Breendonk

De Mechelse afdeling van het parket Antwerpen is een opsporingsonderzoek gestart naar mogelijke feiten van aanzetten tot haat en/of negationisme in het fort van Breendonk. Dat meldt het parket vandaag, nadat De Morgen en VRT NWS hadden bericht over een bezoek aan het fort van de extreemrechtse groep Right Wing Resistance, afgelopen zomer. De Vlaamse afdeling van de extreemrechtse groep Right Wing Resistance bracht tijdens de zomer een bezoek aan het voormalig concentratiekamp. Daarbij bracht een van hen de Hitlergroet, zo is te zien op foto’s die 26 augustus online verschenen.

“De politiezone Mechelen-Willebroek ontving hierover een klacht en ook de krant De Morgen publiceerde een artikel over dit bezoek”, schrijft het openbaar ministerie vandaag in een kort persbericht. “Het parket Antwerpen heeft de politiezone Mechelen-Willebroek gelast met het verdere onderzoek.”

bron: Belga