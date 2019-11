Onrust Colombia – Zeker drie doden bij aanslag op politiepost in Colombia

Drie politieagenten zijn vrijdag omgekomen bij een aanslag met gasflessen op een politiekantoor in het Colombiaanse Santander de Quilichao. Nog eens zeven anderen raakten gewond. Onder de zeven gewonden zijn twee in kritieke toestand, meldt de secretaris van het gemeentehuis, Jaime Asprilla. Volgens de autoriteiten is de aanslag gelinkt aan de protesten tegen president Ivan Duque.

Vrijdag kwamen voor de tweede dag op rij duizenden Colombianen op straat om te protesteren tegen de regering. De onrust startte donderdag toen meer dan 200.000 Colombianen betoogden. In de meeste gevallen ging het om vreedzame protesten, maar op bepaalde plaatsen kwam het tot geweld.

De manifestanten verzetten zich tegen pensioen- en arbeidshervormingen en eisen meer geld voor onderwijs, het einde van de corruptie en een krachtiger optreden tegen de moorden van leiders van gemeenschappen door gewapende groepen.

Bron: Belga