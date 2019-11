Bij de explosie van een bomauto in Tal Abyad, een stad op de Syrisch-Turkse grens, zijn minstens negen doden gevallen, onder wie vier burgers. Volgens het Turkse ministerie van Defensie vielen bij de explosie in de noordoostelijke Syrische stad ook minstens 20 gewonden. De stad is in handen van Turkse strijdkrachten en Syrische rebellen.

Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de explosie opgeëist, maar het Turkse ministerie van Defensie wijst Koerdische milities met de vinger.

Bron: Belga