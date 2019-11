Leerkrachten onder de 25 jaar worden steeds zeldzamer

Leerkrachten jonger dan 25 jaar staan steeds minder in de klas. In het ­basisonderwijs daalde hun aantal in vijf jaar tijd met 15 procent, in het middelbaar zelfs met 18 procent, blijkt uit cijfers die sp.a opvroeg bij onderwijs­minister Ben Weyts (N-VA) en waarover Het Nieuwsblad bericht. Volgens sp.a moet de regering dringend stappen zetten om leraren meer werkzekerheid te geven.

In het basisonderwijs waren er in 2014 nog 7.539 leraren jonger dan 25. Tegen 2018 was hun aantal gedaald met 15 procent naar 6.362. In het middelbaar was er een daling van 4.810 naar 3.944 (-18 procent).

Het grote probleem volgens Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) is de werkonzekerheid van beginnende leraren. “Ze sukkelen van interimjob naar interimjob, en hollen van school naar school”, zegt hij. “Dat komt omdat scholen voorrang moeten geven aan vast­benoemde leraren en TADD’ers (‘tijdelijke aanstelling van doorlopende duur’). Daardoor blijven nog weinig uren over voor tijdelijken. Zij krijgen de interimopdrachten. En dat doen ze misschien wel een paar jaar, maar daarna haken ze af.”

In de beleidsnota van de Vlaamse regering staat dat minister Weyts zal onderzoeken hoe beginnende leerkrachten sneller een duur­zame aanstelling kunnen krijgen. “De inkt van de beleidsnota is net droog, we gaan nu aan de slag met de handvatten die daarin ­staan”, zegt zijn woordvoerder.

bron: Belga