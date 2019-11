Jupiler Pro League – Zulte Waregem zet KVM een hak, geen winnaar in degradatieclash W-Beveren vs Cercle Brugge

Zulte Waregem heeft zaterdag op de zestiende speeldag van de Jupiler Pro League een 0-2 zege geboekt bij KV Mechelen. In de degradatietopper tussen Waasland-Beveren en Cercle Brugge viel er geen winnaar te noteren. Het bleef 1-1. KV Mechelen en Zulte Waregem disten in het AFAS Stadion een uiterst aangenaam kijkstuk op de mat. De bal ging vlot op en neer en de kansen waren nauwelijks op twee handen te tellen. Björdal leek de bezoekers na een kwartier op voorsprong te zetten met een enig mooi hakje, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor voorafgaand handspel. Aan de overzijde dreigden Vanzeir en Swinkels, maar het doelpunt viel aan Waregemse zijde. Bruno gleed een minuut voor rust de 0-1 voorbij Thoelen. Na de pauze probeerde de thuisploeg de bakens te verzetten en Engvall trapte bij zijn rentree op de paal. Het was wachten tot in de toegevoegde tijd voor een tweede doelpunt, opnieuw van Zulte Waregem. Larin schoof de bal op de counter door de benen van Thoelen. Eindstand: 0-2.

Zulte Waregem komt in de stand terug tot op twee punten van Malinwa. Mechelen (27 ptn) is vijfde, Zulte Waregem (25 ptn) zesde.

Waasland-Beveren toonde zich voor rust duidelijk de betere partij. Din Sula bracht de thuisploeg na twaalf minuten op voorsprong dankzij een geplaatst schot voorbij Hubert. Cercle Brugge probeerde nadien de bakens te verzetten, maar de kansen bleven uitsluitend voor de fusieploeg. Na rust veranderde het spelbeeld. De bezoekers creërden eindelijk hun eerste kansjes en na een misser van Saadi bracht Biancone op het uur de Vereniging langszij met een prachtige krul van buiten de zestien, 1-1. In het slot namen beide teams vrede met een punt. Het bleef 1-1.

Waasland-Beveren (11 ptn) behoudt in de stand als voorlaatste drie punten voorsprong op rode lantaarn Cercle Brugge (8 ptn). Het duo krijgt wel nummer veertien Oostende (12 ptn) in het vizier.

bron: Belga