Jupiler Pro League – Standard pakt op de valreep de volle buit in Eupen

Standard heeft zaterdag de voetbalavond in de Jupiler Pro League geopend met een late zege bij Eupen. De Rouches wonnen met 1-2 dankzij een treffer van Samuel Bastien, drie minuten in blessuretijd. Standard springt door de overwinning voorlopig opnieuw over Gent naar de tweede plaats, op zes punten van leider Club Brugge. Standard nam van bij de aftrap het heft in handen aan de Kehrweg. De Rouches domineerden de slordige Panda’s en werden al na een kwartier beloond. Amallah werkte in eerste instantie een voorzet van Carcela met de knie tegen de lat. In het verdere verloop van de actie trapte Mpoku de bal, via een deviatie van Beck, voorbij een verbouwereerde De Wolf. Ook na het openingsdoelpunt bleef het spelbeeld ongewijzigd. Carcela miste op het halfuur een dot van een kans en vijf minuten later vond Emond de paal op zijn weg. Net voor rust leek Vanheusden dan toch de 0-2 op het bord te zetten, maar zijn kopbaldoelpunt werd afgekeurd na een voorgaande duwfout.

De vele gemiste doelkansen leken na rust op het gemoed van de Luikenaars te werken. De dominantie was weg en Eupen kwam steeds beter in de wedstrijd. Bautista vond na een dribbel op links Schouterden, die de Oostkantonners met een heerlijke streep langszij bracht, 1-1. Eupen maakte er een gelijkopgaande wedstrijd van en Schouterden miste een kwartier dé kans op een tweede treffer. Even voordien was een doelpunt van Lestienne voor Standard afgekeurd voor buitenspel. In het slot zette Standard nog alles op alles. Een schot van de ingevallen Oulare strandde op de lat, maar Bastien bevrijdde de bezoekers drie minuten in blessuretijd toch nog met de 1-2.

bron: Belga