Jupiler Pro League – Club Brugge gaat op spaarmodus voorbij Oostende

Club Brugge heeft vrijdag de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League geopend met een makkelijke 2-0 zege tegen KV Oostende. Een goal van Rits voor rust en eentje van Schrijvers na de pauze volstonden voor de Bruggelingen. Blauw-zwart verstevigt zo zijn koppositie in de tussenstand en telt nu 36 punten. Eerste achtervolger Gent volgt op acht punten. Oostende is veertiende met twaalf punten. Het werd zoals verwacht van in het begin een kat-en-muisspelletje in het Jan Breydelstadion. Club Brugge nam meteen het heft in handen, maar pogingen van Vormer, Schrijvers, Vanaken en Diatta waren niet succesvol. Op het halfuur viel dan toch het eerste doelpunt. Vanaken knikte een hoekschop in eerste instantie tegen de lat, Rits kreeg de bal vervolgens op de rechterknie en zette de thuisploeg zo met wat meeval op voorsprong. Oostende probeerde de schade te beperken, maar die doelstelling kreeg tien minuten voor rust een ferme knauw. Vargas zette zich eerst goed door, maar revancheerde zich bij balverlies met een gestrekt been op het been van Deli. Scheidsrechter Boterberg gaf de Venezolaan – na tussenkomst van de VAR – terecht rood.

De verdubbeling van de Brugse voorsprong kwam er meteen na rust. Schrijvers vloerde Dutoit in de volley. Even was het schrikken toen Vandendriessche voor Oostende de aansluitingstreffer tegen de netten vlamde, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel. Club bleef vervolgens druk zetten en Oostende-doelman Dutoit was zonder meer de uitblinker bij de bezoekers. In het slot liet blauw-zwart de teugels vieren met het oog op de belangrijke Champions League-wedstrijd van dinsdag bij Galatasaray. Het bleef 2-0.

Bron: Belga