Hitlergroet in Fort van Breendonk

Een lid van de recentelijk opgerichte Vlaamse tak van de extreemrechtse groepering Right Wing Resistance heeft in augustus bij een bezoek aan het Fort van Breendonk zichzelf laten fotograferen terwijl hij de Hitlergroet bracht. Dat kwamen De Morgen en de VRT-redactie te weten. Het interfederaal gelijkekansencentrum Unia gaat de feiten onderzoeken. Right Wing Resistance bezocht met enkele leden en sympathisanten het fort dat tijdens de Tweede Wereldoorlog diende als doorvoerkamp van de nazi’s. Het kamp dient nu als het nationaal gedenkteken voor de gruwel van het nazisme en de concentratiekampen.

Op een foto is te zien hoe een man de hitlergroet uitvoert in het ‘casino’. Dat is de zaal in het kamp waar de Duitsers dronken en aten. Op de foto is een hakenkruis te zien dat aan de muur hangt, met de adelaar en het SS-opschrift: ‘Meine Ehre Heisst Treue’.

De man, G.V., is volgens het onderzoek van De Morgen en VRT afkomstig uit een Vlaams Belangfamilie, maar hij zou zelf geen mandaat hebben bij de partij. Hij zou regelmatig te zien zijn op evenementen van de partij.

“Dit is een klap in het gezicht van de slachtoffers en hun familieleden. De helft van de gedeporteerden hier heeft de oorlog niet overleefd”, reageert conservator Dimitri Roden van het Fort van Breendonk.

“Bewust nazigroet brengen en op sociale media posten, is een strafbaar feit”, voegt Lode Nolf van Unia toe. “Wij zullen dit verder mee onderzoeken.”

bron: Belga