Gantz vraagt Likoed om steun voor “brede regering van nationale eenheid”

Benny Gantz, de politieke rivaal van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, heeft de leiders van Netanyahu’s partij Likoed zaterdag gevraagd hem te steunen om een regering van nationale eenheid te vormen. Gantz ziet zichzelf als premier van die regering tijdens de eerste twee jaar. In die tijd kan Netanyahu zijn juridische problemen oplossen – hij zal moeten terechtstaan voor corruptie. Als Netanyahu vrijgesproken wordt, kan hij terugkeren als premier. “Dat is de enige mogelijkheid om een nieuwe stembusgang te vermijden”, aldus de oud-topmilitair Gantz. In april trokken de Israëliërs al naar de stembusgang, maar de politici slaagden er niet in een regering te vormen. Ook na een nieuwe stembusgang, in september, bleef de situatie geblokkeerd. Donderdag begon een nieuwe, maar laatste, periode van drie weken waarbinnen een regering gevormd moet worden. Als dat tegen midden december niet gelukt is, dan komen er voor de derde keer op een jaar tijd verkiezingen.

De coalitievorming verloopt moeilijk, omdat noch het rechts-religieuze kamp, noch het centrumkamp over een regering beschikt. Blauw-Wit, het verbond geleid door Gantz, is met 33 zetels de grootste, Netanyahu’s Likoed komt uit op 32 zetels op 120. Netanyahu en Gantz probeerden eerder al, tevergeefs, een regering te vormen.

Donderdagavond kondigde het ministerie van Justitie in Israël aan dat Netanyahu aangeklaagd is voor corruptie. De premier moet niet opstappen bij een aanklacht. De hele procedure kan nog twee jaar duren. Enkel als hij ook veroordeeld wordt, moet hij ontslag nemen.

bron: Belga