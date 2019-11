Federale formatie – Magnette legt afschaffing Senaat op formatietafel

De Senaat afschaffen en vervangen door nieuwe vormen van burgerparticipatie: die piste duikt op in de nota van informateur Paul Magnette (PS). Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen zaterdag. De Senaat werd bij de zesde staatshervorming al grondig uitgekleed, maar komt nog acht keer per jaar samen. Dat Magnette de volledige afschaffing van de Senaat in zijn nota opneemt, lijkt een geste naar N-VA, maar ook Groen, Open Vld en sp.a toonden zich daar in het verleden al voorstander van. Intussen lijkt geen enkele partij nog fundamentele problemen te hebben met het afschaffen van de Senaat, ook de Franstaligen niet.

In zijn nota suggereert Magnette om in plaats van de Senaat in de toekomst in te zetten op nieuwe vormen van ‘participatieve democratie’, waarbij de gewone burger meer betrokken wordt bij het beleid.

De nota van Magnette is geen akkoord, maar een kader op basis waarvan gepraat wordt.

bron: Belga