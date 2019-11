Drone-aanval op Saoedi-Arabië – Washington levert binnenkort bewijzen over Iraanse betrokkenheid aan Saoedi’s

Een hoge bevelhebber van het Amerikaanse leger zegt dat er “duidelijk en overtuigend” bewijs is dat Iran achter de drone-aanval zat op Saoedische oliefaciliteiten. Washington gaat die bewijzen binnenkort overhandigen aan de Saoedi’s, zei generaal Kenneth McKenzie in de marge van de Manama Dialoge in Bahrein. McKenzie leidt de Central Command, waaronder de operaties in het Midden-Oosten vallen. “We blijven die informatie over de aanvallen verder verfijnen en zullen die in de eerste plaats bezorgen aan de Saoedi’s.” Midden september werden twee oliefaciliteiten van de Saoedische oliegigant Aramco, in de oostelijke provincie Buqyaq, onder vuur genomen door drones. In de nasleep daarvan moesten de Saoedi’s ongeveer de helft van hun productie stopzetten.

Riyad en Washington wezen herhaaldelijk op de rol van Iran, aartsvijand van Saoedi-Arabië, maar Teheran ontkent achter de drone-aanval te zitten. Toch kwam er voorlopig geen hard bewijs van de Iraanse betrokkenheid.

bron: Belga