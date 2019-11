Dertigtal mensen betogen tegen repressie protesten in Iran

Op het Europakruispunt in Brussel hebben deze namiddag een dertigtal mensen een betoging gehouden om te protesteren tegen de wijze waarop het Iraanse regime is opgetreden tegen de brandstofprotesten van de voorbije week. De manifestanten eisen dat er een einde komt aan de repressie, maar ook aan het regime van de ayatollahs. De Iraanse regering rantsoeneerde vorige week de benzine en verhoogde tegelijk de brandstofprijzen vanwege de economische crisis die door de Amerikaanse sancties tegen het land ontstaan is. Het kwam over heel Iran tot protesten, waarbij tankstations en overheidsgebouwen in brand werden gestoken.

Donderdag verklaarde de Iraanse Revolutionaire Garde dat de protesten en onrust beëindigd waren. Het was onduidelijk hoeveel doden en gewonden er bij het protest waren gevallen. De regering wilde ook geen cijfers noemen om de onrust in het land niet aan te zwengelen. Tegelijk werd de internettoegang dagenlang geblokkeerd om te vermijden dat beelden van protesten zouden circuleren.

Bij de betogingen in Iran hebben de Iraanse veiligheidsdiensten minstens 115 mensen gedood. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De organisatie denkt dat het werkelijke aantal slachtoffers nog hoger ligt.

