Davis Cup – Spanje bereikt halve finales

Spanje heeft zich in Madrid ten koste van Argentinië geplaatst voor de halve finales van de Davis Cup. In de nacht van vrijdag op zaterdag haalden Rafael Nadal en Marcel Granollers het in het beslissende dubbelspel in drie sets van Leonardo Mayer en Maximo Gonzalez: 6-4, 4-6 en 6-3 na 2 uur en 27 minuten. Guido Pella (ATP 25) had de eerste enkelwedstrijd voor Argentinië gewonnen. Hij won met 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) en 6-1 van Pablo Carreno (ATP 27).

Nadal, nummer één van de wereld, bracht de stand vervolgens in evenwicht door Diego Schwartzman (ATP 14) eenvoudig te kloppen met 6-1 en 6-2.

Zaterdagavond neemt Spanje het in de halve finales op tegen Groot-Brittannië, dat Duitsland met 2-0 versloeg.

Rusland en Canada treffen elkaar in de andere halve finale. De finale staat zondag op het programma.

bron: Belga