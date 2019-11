Carrasco helpt Dalian Yifang met doelpunt en assist aan gelijkspel

Dalian Yifang heeft vandaag op de 28e speeldag in de Chinese Super League thuis 3-3 gelijkgespeeld tegen Hebei. Yannick Carrasco was goed voor een doelpunt en een assist. Carrasco, die in de 42e minuut een gele kaart pakte, krulde vlak voor rust een vrije trap tot bij Wang Yaopeng, die het leer kon binnen duwen en zo de openingstreffer van Hebei ongedaan maakte. Vier minuten na de pauze zorgde Carrasco voor de 2-1 vanaf de strafschopstip, zijn 16e doelpunt in 23 competitiewedstrijden dit seizoen. Ook Salomon Rondon zette nog een penalty om voor Dalian Yifang, maar in het laatste kwartier wisten de bezoekers nog tweemaal te scoren en een gelijkspel uit de brand te slepen.

Dalian Yifang staat met 35 punten op de tiende plaats. Hebei is twaalfde met 30 punten.

bron: Belga