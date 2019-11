Canada is de eerste finalist

Canada heeft zich vandaag in Madrid als eerste gekwalificeerd voor de finale van de Davis Cup. De Canadezen haalden het in hun halve finale na een thriller met 2-1 van Rusland. Pospisil en Shapovalov wonnen in het dubbelspel hun derde set in een tiebreak. Het wordt voor de Canadezen hun eerste finale ooit. Rusland was de dag nog goed begonnen met een zege van Andrey Rublev (ATP 23) in twee sets (6-4 en 6-4) tegen Vasek Pospisil (ATP 150). Canada maakte nadien gelijk dankzij een overwinning in drie sets (6-4, 4-6 en 6-4) van Denis Shapovalov (ATP 15) op Karen Khachanov (ATP 17).

In het dubbelspel volgde de beslissing. Na een duel van twee uur en zes minuten wonnen Pospisil en Shapovalov in drie sets (6-3, 3-6 en 7-6 (7/5)) van Rublev en Khachanov.

Canada treft morgen in de finale van de Davis Cup Spanje of Groot-Brittannië. Beide landen werken later vandaag hun halve finale af.

Voor het Belgische Davis Cup-team eindigde het toernooi in de groepsfase.

Bron: Belga