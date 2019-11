Buitenlandse Zaken “op de hoogte van problematiek” van cyberaanvallen

“We zijn op de hoogte van deze problematiek”, zo reageert Buitenlandse Zaken, zonder verdere details te geven, vandaag op het nieuws dat de Chinezen massaal cyberaanvallen uitvoerden op de recente Belgische handelsmissie in het land. Cyberaanvallen zijn een grote uitdaging in heel de wereld, klinkt het. Daarom werden voor aanvang ook voorzorgsmaatregelen genomen, zegt de woordvoerder van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. “Dat hoort nu bij elke missie. In overleg met de veiligheidsdiensten nemen we voorzorgsmaatregelen.”

Geert Baudewijns van het bedrijf Secutec, dat gespecialiseerd is in beveiliging tegen hackers, bracht het nieuws van de cyberaanvallen naar buiten. “Het was erger dan verwacht, maar gelukkig waren we voorbereid”, klinkt het. De expert die zelf meereisde naar China, registreerde maandagmiddag 135 aanvallen per uur. Mogelijk zit de Chinese staatsveiligheid achter de aanvallen, klinkt het.

Baudewijns beklemtoonde daarbij dat de officiële delegatie goed voorbereid was. Zo hadden de delegatieleden mobiele toestellen bij zich die in België zullen worden weggegooid. Maar de expert vreesde wel dat sommige deelnemende bedrijven het gevaar hebben onderschat.

Woordvoerster Ingrid Van Daele van de Staatsveiligheid beaamt: “We hebben op voorhand de missie gebrieft, we doen dat ook met andere missies.” Niet alleen de officiële delegatie kreeg een briefing. De Veiligheid van de Staat briefte ook de aanwezige bedrijven via de regionale handelsagentschappen, zoals Flanders Investment and Trade, en de federaties van bedrijven. De maatregelen zijn niet specifiek voor China, ook bij andere missies gebeurt dat.

Op zijn website www.vsse.be heeft de inlichtingendienst ook een brochure gepubliceerd met tips om je gegevens te beschermen in het buitenland. Het beste wat een delegatielid van een missie bijvoorbeeld kan doen, is een specifieke gsm gebruiken voor de missie, zegt Van Daele. Die smartphone kan je dan achteraf bijvoorbeeld laten ‘cleanen’ of nakijken door een expert.

De dienst raadt bijvoorbeeld ook aan om geen wifi-netwerken te gebruiken, geen plaatsgegevens te posten op sociale netwerken, geen publieke laadpaal te gebruiken om de batterij op te laden…

Wie gehackt zou zijn, kan dat na de missie melden bij de Veiligheid van de Staat of het Centrum voor Cyvbersecurity.

bron: Belga