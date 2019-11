Brand in barak op gevangenisterrein Haren

In de Brusselse deelgemeente Haren heeft deze ochtend een brand gewoed in een barak op het terrein aan de Keelbeekweg waar de toekomstige gevangenis gebouwd wordt. Dat meldt de Brusselse brandweer vandaag. De brandweer kreeg rond 03.15 uur de oproep. Bij aankomst had de bewoner van het gebouwtje zich al in veiligheid gebracht, waardoor er geen gewonden vielen. De brandweerlui haalden vijf butaanflessen uit de barak en koelden die af.

Omdat de barak omgeven werd door allerlei rommel, werden de sintels en de rommel langdurig nat gemaakt om een heropflakkering of uitbreiding te voorkomen. De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

bron: Belga