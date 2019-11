Bijna 50.000 Fransen betogen in Parijs tegen geweld op vrouwen

In Parijs hebben zaterdagnamiddag 49.000 mensen betoogd tegen geweld op vrouwen. Dat blijkt uit een telling van een studiebureau op vraag van Franse media. De actie werd georganiseerd door het feministisch collectief #NousToutes. Het collectief hoopt de regering zo ertoe aan te zetten maatregelen te treffen. Veel van de betogers droegen paarse spandoeken of borden mee. Ook in verschillende andere Franse steden waren er betogingen. Volgens de organisatie trokken alle acties samen 150.000 betogers, van wie 100.000 in Parijs. Vorig jaar kwamen in Parijs volgens de organisatie 30.000 betogers op straat voor een soortgelijke actie. De politie hield het toen op 12.000 betogers. Na de betoging van zaterdag heeft #NousToutes het over “de grootste mars tegen seksistisch en seksueel geweld in de Franse geschiedenis”.

In Frankrijk zijn sinds begin dit jaar zeker 116 vrouwen vermoord door hun partner. De activisten hebben het over zeker 137 vrouwen. In heel 2018 kwamen, volgens officiële cijfers, 121 vrouwen om door partnergeweld. De Franse staatssecretaris voor de gelijkheid tussen man en vrouw Marlène Schiappa startte daarop in de zomer een rondetafel op. Maandag worden de resultaten van die rondetafel bekendgemaakt.

In Brussel is er morgen/zondag een betoging tegen geweld tegen vrouwen. Maandag is ook de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.

Bron: Belga