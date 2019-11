Voor het Italiaanse eiland Lampedusa heeft de kustwacht 143 mensen gered na een schipbreuk. De kustwacht laat in een via Twitter verspreide mededeling weten dat een burger hen gewezen had op de boot. De weersomstandigheden hebben er waarschijnlijk toe geleid dat de boot gekapseisd is. De kustwacht heeft de schipbreukelingen overgebracht naar de haven van Lampedusa. Er zouden geen doden gevallen zijn.

bron: Belga