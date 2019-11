Belgen in het buitenland – PSG kent weinig moeite met Rijsel, Dortmund pakt laat punt tegen Paderborn

PSG zag vrijdag Thomas Meunier en Neymar terugkeren in een 2-0 overwinning tegen Rijsel. In Duitsland kon Dortmund een nederlaag tegen Paderborn pas in de laatste minuut kunnen vermijden. Het werd 3-3. Meunier behoorde na zijn hamstringblessure, opgelopen op het veld van Club Brugge, voor het eerst terug tot de PSG-selectie. De Belg stond, samen met de eveneens terugkerende Neymar, meteen in de basis tegen Rijsel. PSG kende niet al te veel moeite met de Noord-Fransen. Doelpunten van Mauro Icardi (17.) en Angel Di Maria (31.) voor de rust zorgden voor een 2-0 eindstand. Meunier werd na 65 minuten naar de kant gehaald.

Borussia Dortmund heeft zich in eigen huis bijna laten verrassen door rode lantaarn Paderborn (3-3). De uitploeg werkte efficiënt af en stond na 43 minuten al 0-3 voor. Hiervoor mocht het Streli Mamba (5. en 37.) en Gerrit Holtmann (43.) bedanken. Lucien Favre zag zich genoodzaakt om in te grijpen bij de rust en gebruikte meteen al zijn wissels op. Thorgan Hazard en Achraf Hakimi mochten opdraven, nadat eerder al Julian Brandt gebracht werd voor de geblesseerde Paco Alcacer. Hakimi toonde meteen zijn waarde en assisteerde Jadon Sancho voor de 1-3 (47.). Een tweede aansluitingstreffer bleef lang uit, tot Axel Witsel een voorzet van Mats Hummels kon binnen knikken in de 84e minuut. Het bleek niet te laat voor Dortmund, want in de 93e minuut kon Marco Reus alsnog de nederlaag vermijden.

