Belgen in het buitenland – Matz Sels en Strasbourg halen uit bij Amiens

Strasbourg heeft zaterdag op de veertiende speeldag van de Franse Ligue 1 met 0-4 gewonnen van Amiens. Matz Sels stond onder de lat voor de Straatsburgers en kon zijn netten schoonhouden.

Anthony Caci (43.), Ludovic Ajorque (56.), Lebo Mothiba (72.) en Joia Nuno Da Costa (76.) waren de doelpuntenmakers in de klinkende overwinning voor Strasbourg. Sels en co schuiven op naar de twaalfde plaats, Amiens is zestiende.

Nog in Frankrijk blijft Reims uitstekend op dreef. Het speelde zaterdag, met Thomas Foket in de basis, 1-1 gelijk bij Metz. Na veertien speeldagen is Reims knap vijfde, Metz is achttiende.

In Nederland won Ajax met 4-1 van Heracles, het tegendoelpunt kwam van Cyriel Dessers (90.), zijn achtste treffer al dit seizoen in de Eredivisie. Alleen Malen van PSV en Boadu van AZ doen beter.

bron: Belga