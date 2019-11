Belgen in het buitenland – Lukaku helpt Inter met treffer aan zege, Hazard en Courtois met Real vlot voorbij Januzaj

Inter Milaan heeft zaterdag in de Serie A met 0-3 gewonnen van Torino. Romelu Lukaku maakte het derde doelpunt, zijn tiende treffer al in de Serie A. In La Liga won Real Madrid, met Thibaut Courtois en Eden Hazard, met 3-1 van Real Sociedad. Adnan Januzaj viel een kwartier voor tijd in bij de bezoekers. Lautaro Martinez (12.) en Stefan de Vrij (32.) hadden Inter al een mooie bonus bezorgd, Lukaku (55.) breidde die na de rust nog wat uit. Met zijn kenmerkende overstapjes verschalkte hij zijn tegenstander en duwde vervolgens de 0-3 tegen de netten. Inter is tweede met één punt minder dan leider Juventus en al tien meer dan nummer drie Lazio.

Willian José (2.) opende al heel vroeg de score voor Real Sociedad in Santiago Bernabeu. Courtois moest in het vervolg van de partij met verschillende knappe reddingen uitpakken om nog meer tegengoals te vermijden. Hazard was bedrijvig voor Real Madrid, maar de doelpunten en assists kwamen op naam van collega’s. Karim Benzema (37.) maakte op aangeven van Luka Modric gelijk, Federico Valverde (47.) bracht Real op voorsprong, opnieuw op aangeven van Modric. Bij de 3-1 was het Modric zelf die scoorde, na een assist van Benzema. In het klassement komt Real weer op gelijke hoogte met leider Barcelona, Sociedad is vijfde.

In Nederland speelden ADO Den Haag en Willem II 3-3 gelijk. De 20-jarige Belg Mike Tresor Ndayishimiye maakte de wedstrijd vol voor Willem II.

bron: Belga