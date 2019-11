Belgen in het buitenland – Kevin De Bruyne helpt City met doelpunt aan belangrijke zege tegen Chelsea

Manchester City heeft zaterdag op de dertiende speeldag van de Engelse Premier League met 2-1 gewonnen van Chelsea. Rode Duivel Kevin De Bruyne speelde de hele wedstrijd voor de thuisploeg en scoorde, aan de overkant viel Michy Batshuayi in met nog zeventien minuten te spelen. Ngolo Kanté (21.) bracht Chelsea op voorsprong, maar het antwoord van City liet niet lang op zich wachten. De Bruyne (29.) kapte zijn mannetje uit en legde aan vanop de rand van de zestien. De bal week nog af, maar verdween wel in doel. Riyad Mahrez (37.) bezorgde de Citizens nog voor de rust de zege.

Manchester City springt over Chelsea naar de derde plaats. De Bruyne en co hebben nu 28 punten, 9 minder dan Liverpool, één minder dan Leicester en twee meer dan Chelsea.

In Duitsland won RB Leipzig met 4-1 van FC Köln, waar Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete de hele wedstrijd afwerkten. Werner (22.), Forsberg (32.) en Laimer (37.) brachten Leipzig op korte tijd 3-0 voor, de tegentreffer van Czichos (39.) – met assist van Verstraete – kwam de te laat. Forsberg (79.) breidde in het slot nog uit tot 4-1. Timo Werner (23 jaar en 262 dagen oud) werd zaterdag voor Leipzig de jongste speler ooit die 200 matchen speelde in de Bundesliga. Hij werd ook de derde jongste speler – na legendes Dieter en Gerd Müller – om de kaap van 75 doelpunten te ronden.

In Nederland tot slot won AZ, met Stijn Wuytens in de basis, met 0-3 bij Utrecht. AZ blijft als tweede zo druk zetten op leider Ajax.

