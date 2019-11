Belgen in het buitenland – AC Milan en Napoli van invaller Mertens kunnen crisis niet achter zich laten na gelijkspel

AC Milan en Napoli hebben zaterdag 1-1 gelijkgespeeld op de dertiende speeldag van de Italiaanse Serie A. Dries Mertens moest op de bank beginnen bij de bezoekers, maar viel wel al na 58 minuten in. Hirving Lozano (24.) opende de score voor Napoli, Giacomo Bonaventura (29.) bracht de Milanezen amper vijf minuten later alweer op gelijke hoogte. Na het eerste halfuur wist geen van beide ploegen nog te scoren. Ook invaller Mertens kon de boel niet forceren.

Beide ploegen blijven in het sukkelstraatje. Napels is zevende met twintig punten, al vijftien minder dan leider Juventus. Het kon al vijf wedstrijden op rij niet meer winnen. AC Milan doet nog een pak slechter en is pas dertiende met veertien punten.

bron: Belga