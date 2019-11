Zo geef je een nieuwe draai aan tweedehandskleding

Wil je bewuster omgaan met je ecologische voetafdruk, dan is je kledingconsumptie onder de loep nemen een goed begin. De modewereld is namelijk een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Als je gewend bent om altijd bij fast fashion-ketens te winkelen, is er heel wat werk aan de winkel, maar vrees niet: wij geven raad.

Er zijn een aantal verschillende opties om in gedachten te houden als je een meer ecologisch verantwoorde kledingcollectie wil beginnen. Puilt je kast uit van de kledingstukken, dan is het uiteraard een goed idee om de eerstkomende tijd niets nieuw te kopen en de stukken die je al in je bezit hebt te gebruiken. Wil je wel nieuwe stuks toevoegen aan je kledingkast, dan kan je ervoor kiezen om nieuwe, duurzame mode te kopen of om tweedehandskleding te kopen. Voor nu gaan we even dieper in op die laatste optie.

Tweedehands winkelen

Tweedehandskleding kopen is niet zo simpel als nieuwe kledij aanschaffen. Je kan niet zomaar de winkel binnenstappen en vervolgens kiezen uit vijf verschillende kleuren en nog meer maten van elk model. Vintage winkelen vraagt wat meer tijd en inspanning, maar als je iets vindt, is het daardoor des te leuker. Bij tweedehands stukken is het bovendien van belang om wat verder te kijken dan je neus lang is. Misschien is er nog wat werk aan een kledingstuk, maar dat betekent niet dat je het niet kan aanpassen aan je eigen smaak. Mits wat goesting en de nodige handigheid kan je veel meer uit een kledingstuk halen dan je op het eerste zicht zou denken.

Bedek die vlek

Helaas komt het regelmatig voor dat je je oog hebt laten vallen op een tweedehands stuk, waar dan vervolgens een vlekje op blijkt te zitten. Je eerste reflex is om het gewoon te laten liggen, maar dat hoeft niet per se. Als het om een klein vlekje gaat, kan je daar makkelijk een mouw aan passen. Koop bijvoorbeeld een leuke opstrijkpatch of borduur zelf een leuk vormpje op de vlek. Niemand die het door zal hebben!

Vervang de knopen

Bij hemden, jurkjes of andere stukken kan het weleens gebeuren dat je helemaal verliefd bent op de pasvorm en de stof, maar dat je de knopen afschuwelijk vindt. Dit is een van de makkelijkste tekortkomingen om zelf op te lossen. Ga, in een tweedehandswinkel of bij een speciaalzaak, op zoek naar knopen van dezelfde grootte die je wél mooi vindt. Oude eraf, nieuwe erop en klaar is Kees!

Knippen en naaien

Een broek die te lang is, een kleedje dat net niet op de juiste hoogte valt of een kraag die te oubollig is: het kan allemaal opgelost worden. Als je zelf goed bent met naald en draad kan je thuis aan de slag, maar anders kan je gerust gebruikmaken van een kleermaker. Dat kost misschien wat meer, maar alles in acht genomen ben je waarschijnlijk nog steeds goedkoper uit dan met nieuwe kleding en krijg je er betere kwaliteit voor in de plaats.

Nieuw kleurtje

Geuren en kleuren verschillen, dat is nu eenmaal een feit. Gelukkig kan je ook de kleur van een kledingstuk makkelijk aanpassen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is een potje textielverf in de gewenste kleur. Lees altijd goed de gebruiksaanwijzing en wees je ervan bewust dat ook de basiskleur en de stof van je kledingstuk het resultaat kunnen beïnvloeden. Natuurlijke stoffen werken het beste.