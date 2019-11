VIDEO. Hilarisch! Bronstig hert kruipt op namaakhert, maar het wordt nóg grappiger…

Een filmpje waarin een hert seks probeert te hebben met een namaakhert is viraal gegaan. Zijn reactie is dan ook onbetaalbaar wanneer hij doorheeft dat het geen echt hert is.

Enkele weken geleden spotte een Amerikaanse vrouw een bronstig hert in haar tuin in Eldorado (Illinois). Het beestje was duidelijk geïnteresseerd in hun namaakhert dat ze als schrikmiddel in hun tuin hadden geplaatst.

Verbaasde reactie

Het hert laat zich volledig gaan op het namaakhert, tot de kop van laatstgenoemde eraf valt. Meteen onderbreekt het hert zijn (v)rijsessie en blijft het verdwaasd achter. Volgende keer hopelijk meer geluk!