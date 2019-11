Pop-upwinkels moeten Brusselse Ilôt Sacré doen herleven tijdens kerstdagen

De derde editie van Pimp My Street, een initiatief van de stad Brussel om een vergeten Brusselse straat tot leven te brengen, is donderdag voorgesteld in de Predikherenstraat in de wijk Ilôt Sacré. Nog tot en met 24 december worden vier pop-upwinkels opgetrokken om de leegstand tegen te gaan en de wijk opnieuw tot leven te brengen.

Ilôt Sacré is een historische wijk die binnen de Unesco-bufferzone van de Grote Markt ligt en vooral gekend is voor de Beenhouwersstraat en zijn vele toeristische restaurants. In de straten errond is het voor de stad Brussel vaak vechten tegen leegstand en zijn de originele, gezellige en creatieve winkels zoek. De derde editie van Pimp My Street en de vier nieuwe pop-upshops moeten daar nog tot de kerstdagen verandering in brengen.

Ontdekkingstocht

“De wijk moet opnieuw een ontdekkingswijk worden. We blijven bijdragen aan de heropleving van de wijk en aan het aantrekken van een nieuw publiek. Daarbij richten we ons op de detailhandel en op Belgische merken en producten”, vertelt Brussels schepen voor Economische Zaken Fabian Maingain (DéFi). Wie in de komende weken door de Predikherenstraat wandelt, vindt er nu een winkel van Kewlox, de interieur- en vintagewinkel BeGoodies, een design- en kunstgalerij met enkel Belgische ontwerpers en een galerij met heel wat street art. Bovendien kan je er ook binnenlopen bij Le Cloitre, dat al enige tijd gebruik wordt als artistiek laboratorium. Na afloop van Pimp My Street gaan de verbouwingen aan de handelspanden en de zoektocht naar een permanente invulling verder.