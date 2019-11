‘Kerst’: het kookboek dat al je culinaire problemen van tafel veegt

Toegegeven, de kerstperiode is niet altijd een pretje. Je zit wekenlang op voorhand te stressen over cadeautjes en je moet jezelf in honderd bochten wringen om elk kerstfeest te kunnen bijwonen, terwijl je liefst van al thuis onder een dekentje in de zetel zou willen zitten. Maar als er één ding is waar niet over te klagen valt, dan is het wel het eten.

Gedurende de rest van het jaar letten we met z’n allen in mindere of meerdere mate op wat we eten. Niet te veel alcohol, niet te veel dessertjes, genoeg groente… De feestperiode is echter het moment bij uitstek om al die beperkingen even aan de kant te zetten en lekker te genieten. Laat die caloriebommetjes maar komen!

Klassiek en origineel

Organiseer je zelf een kerstdiner, dan is de vraag alleen: wat ga ik koken? Je wil niet steeds opnieuw dezelfde gerechten op tafel zetten, maar het moet wel kerstig blijven en het is niet de bedoeling dat je uren en uren in de keuken staat. Natuurlijk kan je je aan een online speurtocht wagen om zo de beste recepten te vinden, maar het kan ook makkelijker. Arno en Mireille van Elst, de breinen achter The Holy Kauw Company, stelden namelijk een kookboek op dat je kerstmenu heel wat makkelijker maakt: ‘Kerst. Koken in de feestelijkste maand van het jaar’.

Het leuke aan ‘Kerst’ is dat het boek zowel klassiekers als onverwachte recepten bevat. Zo kan je aan de slag met gemberkoekmannetjes, panettone en Midden-Oosterse kerstkalkoen als je op veilig wil spelen. Mag het wel wat origineler, kies dan bijvoorbeeld voor de gratin van biet en zoete aardappel of een champagnecocktail met suikerspin. Ook voor je kerstbrunch krijg je meer dan genoeg inspiratie – laat dat ontbijt op bed maar komen! Door alle prachtig gemaakte foto’s loopt het water je spontaan in de mond bij het bladeren, dus houd hier rekening mee en neem ‘Kerst’ er pas bij wanneer je weet dat je weldra kan eten.

Pappardelle met wildragout

Een favoriet gerecht kiezen uit al dat lekkers is haast onmogelijk, maar als het echt moet, kies ik toch voor de pappardelle met wildragout.

Benodigdheden (voor 4 personen)

1 kilogram hertensukade, in blokjes

olijfolie om te bakken

1 ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

1 winterwortel, in plakjes

2 stengels bleekselderij, in stukjes

naalden van 5 takjes rozemarijn, gehakt

2 kruidnagels

5 jeneverbessen

3 laurierblaadjes

500 milliliter rode wijn

400 milliliter wildfond

1 eetlepel boter

1 eetlepel bloem

peper en zout

300 gram pappardelle

4 eetlepels bladpeterselie, gehakt

Aan de slag