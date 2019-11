Eén op de vijf Belgen hebben onvoldoende me-time

Een vijfde van de Belgen (18%) ervaart een gebrek aan privacy thuis. Dat is de conclusie van het Life at Home Report van IKEA, het internationale onderzoeksrapport waarin jaarlijks gepeild wordt naar de noden en dromen van mensen thuis.

Voldoende tijd, ruimte en energie hebben is essentieel voor het mentale welzijn en de persoonlijke ontwikkeling. Een gebrek aan privacy heeft dan ook negatieve effecten op ons humeur. In 6 op de 10 gevallen leidt het tot frustratie en in 1 op de 3 gevallen zelfs tot angstgevoelens, zo blijkt uit het onderzoek. Logischerwijs lijden ook onze relaties onder een gebrek aan privacy. Zo’n 66% van de Belgen geeft aan me-time nodig te hebben om optimaal te kunnen functioneren in een relatie.

Drogredenen

Bijna de helft van de Belgen (46%) voelt zich pas helemaal zichzelf wanneer ze alleen zijn. 8 op de 10 Belgen die samenwonen met vrienden, kennissen of mensen die ze niet persoonlijk kennen, geven dan ook aan dat fysieke afsluiting voor hen de makkelijkste manier is om tijd en ruimte voor zichzelf te nemen. Niet iedereen durft expliciet aan te geven wanneer hij/zij tijd voor zichzelf nodig heeft. Uit het onderzoek blijkt dat vaak ook heel wat drogredenen worden aangehaald om me-time op te eisen. Het zal niet verbazen dat het werk hierbij een vaak voorkomend excuus is (35%).

Powernap of een boekje lezen

De misvatting is dat privacy enkel gaat over fysiek alleen zijn. Door privacy te benaderen vanuit tijd, ruimte en energie, kan het een facilitator zijn voor zelfontplooiing. En die vult iedereen op zijn eigen manier in. Van lage tot hoge intensiteit, de manier waarop kan leiden tot positieve effecten op ons welzijn. Het kan ons doen herstellen van een zware werkweek, maar ook tijdig doen ontspannen zodat we niet oververhit raken. Anderzijds kan privacy ook voor een verbeterde focus zorgen (60%), of ons energielevel spelenderwijs doen pieken. Zo kan de één me-time invullen met een powernap, daar waar de ander met een boek (44%) of een rondje series binge watchen (37%) even aan het drukke leven ontsnapt bijvoorbeeld. Eveneens is een dagelijkse morning run (16%) voor sommigen het summum van privacy of me-time.