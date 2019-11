Dit was het eerste kerstkaartje ooit

Tegenwoordig is de eindejaarsperiode nog een van de enige momenten in het jaar waarop we de tijd nemen om een postkaartje te sturen. Maar aan het aanbod in de winkelrekken zal het alvast niet liggen. De mogelijkheden zijn vast eindeloos, van glimmend over lawaaierig tot ecologisch verantwoord. Maar wanneer begon die kerstkaartjesgekte nu eigenlijk?

Tegenwoordig wordt het leeuwendeel van de kerstkaartjes digitaal ontworpen, maar in 1843 – toen de eerste kerstkaart werd verstuurd – was dat nog niet het geval. Het eerste kerstkaartje ooit verstuurd is op dit moment te bewonderen in het Charles Dickens Museum in Londen en is een kunstwerkje op zich.

‘A Christmas Carol’

De kaart werd ontworpen door Henry Cole en geïllustreerd door John Callcott Horsley, in hetzelfde jaar waarin Charles Dickens’ boek ‘A Christmas Carol’ verscheen. Er werden destijds 1.000 exemplaren geprint en daar blijven er nu nog 21 van over. De met de hand ingekleurde kaart toont een familie die geniet van een kerstmaaltijd en de tekst ‘A merry Christmas and a happy new year to you’. Behalve de ingekleurde kaart kan je in het museum ook de proefdruk van Cole bewonderen. Heb je het dezer dagen druk met kerstkaartjes schrijven, dan weet je nu wie je daarvoor mag bedanken.