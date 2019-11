Daarom drink je meer alcohol tijdens de winter

In de zomer ben je meermaals per week op een terrasje te vinden met een glas rosé in de hand. In de winter moet je de warmte en de terrasjes helaas vaarwel zeggen, maar desondanks daalt je alcoholconsumptie niet. Integendeel. Dankzij alle etentjes en gezellige avonden krijg je meer alcohol binnen dan tijdens de rest van het jaar. Daar blijkt een goede reden voor te zijn.

Je hebt vast weleens gehoord dat alcohol je lichaam verwarmt. Dat lijkt misschien een fabeltje uitgevonden door mensen die al eens graag een glaasje glühwein nuttigen, maar niets is minder waar.

Warmte

Uit een onderzoek van de universiteit van Pittsburgh in de Verenigde Staten blijkt namelijk dat alcohol je niet alleen fysiek, maar ook mentaal warm houdt. Voor hun studie baseerden de wetenschappers zich op gegevens uit 193 landen. Ze namen niet alleen gezondheidsregisters in acht, maar ook de meteorologie kwam handig van pas. Er blijkt namelijk een verband te bestaan tussen de buitentemperatuur, het aantal uren daglicht en de alcoholconsumptie. Op lichamelijk gebied voelt alcohol bij koude temperaturen aangenaam aan omdat de stof de bloedvaten ontspant en de bloedcirculatie stimuleert. En door het gebrek aan zonlicht (waardoor je vaak te weinig vitamine D binnenkrijgt) ben je sneller geneigd om je droevig te voelen en daarom troost te zoeken bij een glaasje wijn. Als je alcoholconsumptie binnen de perken blijft, is er niets om je zorgen over te maken, maar een gewaarschuwd man – of vrouw – is er twee waard!