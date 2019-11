Vluchtelingenakkoord van EU met Turkije is mislukt, zegt Artsen Zonder Grenzen

De hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen vraagt van de Europese Unie een radicale herziening van het vluchtelingenbeleid. “Vier jaar na het vluchtelingenpact leven 35.000 mensen op de Griekse eilanden in totale chaos en zonder enige waardigheid”, zei de internationale voorzitter van de organisatie, Christos Christou, vandaag in Athene. De toestand is er vergelijkbaar met de ergste kampen in de wereld. De kampen moeten meteen gesloten worden en de mensen moeten naar het Europese vasteland worden gebracht, zei de voorzitter na een bezoek aan de eilanden Lesbos en Samos.

Met menselijkheid, een beginsel van de EU, heeft dit niets meer te maken, aldus Christou. Slachtoffers van foltering, geesteszieken en kinderen worden onvoldoende verzorgd. Vluchtelingen leven soms al twee jaar onder plastic zeil. “Niet alleen worden deze mensen niet geholpen, hun toestand verslechtert ook”, zei Christou.

De arts bekritiseerde voorts de plannen van de Griekse regering om gesloten centra op de eilanden te installeren. “Dat worden vroeg of laat gevangenissen.” Ook de maatregel om duizenden migranten naar het Griekse vasteland te brengen, zal volgens hem geen verbetering brengen in de toestand. “Daar zijn ook onvoldoende geschikte onderkomens.”

bron: Belga