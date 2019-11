Twee treinen mogelijk beschoten tussen Tilburg en Breda

Twee treinen zijn mogelijk beschoten op het traject tussen Tilburg en Breda in Nederland. Er zijn geen gewonden gevallen. Een van de treinen staat in Breda. Van die trein zijn vijf ruiten gesneuveld.

Op het station van Eindhoven is een trein binnengereden met één kapotte ruit. De politie laat weten dat ze serieus rekening houdt met twee schietincidenten. Roger van Boxtel, topman bij de Nederlandse Spoorwegen (NS), reageerde op Twitter op de incidenten. “Mensen die conducteurs of hulpverleners neerslaan, mensen die treinen beschieten… Daders opsporen en fors straffen: dit moet stoppen!”, aldus Van Boxtel.

Bron: Belga