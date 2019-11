Schrijver en oud-journalist Gaston Durnez overleden (2)

Gaston Durnez, gelauwerd schrijver en dichter, maar ook oud-journalist van De Standaard, is overleden. Hij werd 91 jaar oud. Dat bericht de krant vrijdagavond. Durnez overleed in Lier in het gezelschap van zijn familie. Durnez was als zevende zoon in een arm West-Vlaams arbeidersgezin voorbestemd voor de fabriek, in het beste geval een ambacht. Maar in de bittere oorlogsjaren van zijn jeugd was er de vreemde drang om te schrijven en te dichten. Hij won opstelwedstrijden, kon een opleiding tot stenotypist volgen en raakte als zestienjarige loopjongen binnen bij De Nieuwe Standaard. Het begin van een carrière van meer dan zeventig jaar, waarvan een halve eeuw bij de krant.

In 1953 maakte hij de overstap naar De Standaard, waar hij tot zijn pensioen in 1992 zou blijven. Even had hij de krant verlaten, in de late jaren zestig, toen hij voor Nederlandse katholieke bladen werkte, adviseur was bij de Lierse uitgeverij Van In en even ook hoofdredacteur van Knack, al zou het weekblad nooit onder zijn leiding verschijnen.

Durnez werd in 2018 op voordragen van toenmalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois onderscheiden met het Ereteken van de Vlaamse gemeenschap.

bron: Belga