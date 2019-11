Rwanda intimideert critici in ons land

Het federaal parket voert een onderzoek naar intimidatie van oud-VRT-journalist en Afrika-kenner Peter Verlinden door Rwandese vertegenwoordigers. Dat schrijven De Morgen en Le Soir. Ook een Belgische advocaat voelt zich bedreigd. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) erkent dat de Rwandese inlichtingendiensten in ons land kritische stemmen monddood willen maken. Peter Verlinden krijgt sinds de late jaren 90, toen hij kritische reportages begon te maken over het Rwandese regime, te maken met systematische pogingen om hem het leven moeilijk te maken. In 2006 duidde het parlement hem officieel aan als vijand van Rwanda.

In 2015 kwam alles in een stroomversnelling. Verlinden, die getrouwd is met de Rwandese Marie Bamutese, publiceerde samen met zijn vrouw een boek over hoe zij ternauwernood ontsnapte aan de genocide en de troepen van Kagame. Een jaar later startte volgens Verlinden een “haatcampagne”.

Verlinden is niet de enige Belg in het vizier van de Rwandese overheid. Volgens een onderzoek van de universiteit van Toronto werden de WhatsApp-berichten van een Rwandees oppositielid in ons land gehackt door de Rwandezen.

De Belgische advocaat Jean Flamme maakt met collega-strafpleiter Hans Rieder werk van een klacht wegens intimidatie. Flamme verdedigt een Rwandees die terechtstaat op een assisenproces in Brussel voor zijn betrokkenheid in de Rwandese genocide. Hij stelde eerder dat enkele van zijn getuigen in Rwanda gemarteld zijn. Ondertussen voelt ook hij zich geïntimideerd.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) erkende vorige week in de Kamer dat de Belgische Staatsveiligheid weet heeft van Rwandese spionnen die in ons land actief zijn. Kamerlid Wouter De Vriendt (Groen) roept de federale regering op meteen maatregelen te nemen. “We kunnen niet toestaan dat België wordt gebruikt om opposanten te beschadigen.”

