Regeringspartners blijven achter Israëlische premier Netanyahu staan

De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu blijft de steun genieten van zijn rechtse regeringspartners. Dat hebben de coalitiepartijen van de ontslagnemende regering laten weten nadat de premier gisteren formeel is aangeklaagd voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen. “Ook voor de eerste minister van Israël geldt het vermoeden van onschuld”, zegt minister van Defensie Naftali Bennett van de partij Nieuw Rechts. “In deze stormachtige fase moeten we ervoor zorgen dat Israël veilig, verenigd en sterk blijft.” Procureur-generaal Avichai Mandelblit had gisteren bekendgemaakt dat Netanyahu wordt aangeklaagd voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen. Het is voor het eerst dat een zittende Israëlische premier voor dergelijke feiten wordt aangeklaagd. De beslissing valt net op het moment dat er in het land een politieke crisis heerst, omdat er na de parlementsverkiezingen van september nog geen nieuwe coalitie op de been kon worden gebracht.

De meerderheidspartijen in de ontslagnemende regering zien geen reden om ‘Bibi’ te laten vallen. “Maak je geen zorgen, je zal zien dat het Israëlische volk niet in de steek zal worden gelaten door de premier”, reageert Miki Zohar, de fractievoorzitter van de Likoed-partij van Netanyahu, op Twitter.

Ook de extreemrechtse minister van Transport Bezalel Smotrich spreekt zijn steun uit op Twitter. “Netanyahu is slechts een excuus voor hun strijd om de rechtse regering omver te werpen”. Netanyahu had de aanklachten gisterenavond al afgedaan als “valse beschuldigingen die politiek gemotiveerd” zijn, om zijn rechtse regering te doen “vallen”. Hij zei op een persconferentie dat de beslissing om hem aan te klagen neerkomt op een “coup”.

Bron: Belga