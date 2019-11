Proximus League – OH Leuven opent zijn rekening in de tweede periode

OH Leuven, de winnaar van de eerste periode in de Proximus League, heeft vrijdagavond op de tweede speeldag van de tweede periode in 1B haar eerste driepunter veroverd. De Leuvenaars wonnen de openingswedstrijd van de speelronde met 1-2 bij Westerlo. Een makkelijke avond werd het niet voor Leuven in ’t Kuipje. De Kemphanen klommen na tien minuten op voorsprong dankzij een treffer van Brüls en waren de betere partij in de beginfase. Op het halfuur kon Leuven echter zijn voet naast de thuisploeg zetten en Mercier zette met een knap afstandschot de 1-1 op het bord. De bezoekers namen het heft nu steviger in handen en op slag van rust kopte verdediger Schuermans OHL op een 1-2 voorsprong. Na rust waren er nog kansen voor beide partijen, maar gescoord werd er niet meer. Eindstand: 1-2.

OH Leuven komt in de tussenstand van de tweede periode zo voorlopig naast leiders Beerschot, Westerlo, Union en Lommel met drie punten. OHL had vorige week op de openingsspeeldag van de tweede periode met 0-3 verloren van Beerschot.

bron: Belga