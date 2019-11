Porto zet opstapclausule van 125 miljoen euro in contract van nieuw toptalent

De zeventienjarige Portugese aanvaller Fabio Silva heeft sinds vandaag een opstapclausule van liefst 125 miljoen euro in zijn contract staan. Het is de hoogste opstapclausule die ooit werd toegevoegd aan een overeenkomst in het Portugese voetbal. Silva, wiens contractduur ongewijzigd bleef tot medio 2022, won vorig seizoen de Youth League met Porto. Op dat moment had hij al een vertrekbepaling van 25 miljoen euro in zijn contract staan.

Sindsdien ging het snel voor de talentvolle centrumspits. Hij werd achtereenvolgens de jongste speler ooit die voor Porto speelde in zowel de nationale competitie als in Europees verband. En hij werd de jongste doelpuntenmaker in een officiële ontmoeting voor de club.

Het absolute transferrecord in Portugal werd vorige zomer gebroken door Joao Felix, die voor een bedrag van 126 miljoen euro Benfica ruilde voor Atlético Madrid. Hij had een opstapclausule van 120 miljoen euro in zijn contract staan.

Bron: Belga